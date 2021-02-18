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Песков заявил, что Украина не является дружественным России государством
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что Украина не является дружественным России государством

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле считают, что Украина не является дружественным для России государством. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

— Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Украина имеет серьезную проблему на юго-востоке и пока она не справляется с ее решением путем выполнения Минских соглашений, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Дмитрий ПесковУкраинаКремль
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