В Киеве назвали Минские соглашения практически невыполнимыми

Фото: pixabay.com

В Киеве считают, что Минские договоренности в той редакции, в которой они были подписаны, являются почти невыполнимыми. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Киев старается сделать все для их реализации, процесс в переговорах уже есть.

— Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров — Германии и Франции, — отметил Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он подчеркнул, что в Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Однако, уточнил глава офиса президента, в регионе есть погибшие и раненые.

Ермак добавил, что в Минские соглашения необходимо вносить корректировки для того, чтобы дать импульс дальнейшим переговорам.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Киев отвел США ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе