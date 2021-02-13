Киев отвел США ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе

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В прекращении военного конфликта в Донбассе ключевая роль принадлежит США. Об этом рассказал руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, Вашингтон является стратегическим партнером Киева. Он также добавил, что украинская сторона делает все возможное для того, чтобы соблюдать Минские соглашения.

— Прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно, — отметил Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

Он уточнил, что для урегулирования конфликта в Донбассе важно также присутствие представителей таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, Швеция и Канада.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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