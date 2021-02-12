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Российские политики отреагировали на карту с «турецкими» Крымом и Кубанью
Фото: glava.rk.gov.ru

Российские политики отреагировали на карту с «турецкими» Крымом и Кубанью

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Российские политики высказались о продемонстрированной турецким телеканалом карте с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг Российской Федерации. По словам первого зампреда комитета Государственной думы по обороне Андрея Красова, у турецкого руководства имеются мысли о воссоздании Османской империи, однако он усомнился в том, что Анкара захочет присоединить к себе российские земли силовым методом.

Красов отметил, что вопрос о Крыме и Севастополе окончательно закрыт. Эти два субъекта находятся в составе Российской Федерации.

— По поводу других регионов на Северном Кавказе — на чужой вершок не надо разевать роток, — цитирует Красова «Говорит Москва».

В свою очередь, депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что Турция никогда не скрывала амбиций в отношении Крыма. Турецкие политики всерьез обсуждают вопрос присоединения полуострова.

Ранее в эфире турецкого телеканала TRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Предполагается, что к 2050 году в ее состав войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР и некоторые регионы России.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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