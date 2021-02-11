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В Крыму предостерегли Киев от действий, которые могут привести к развалу Украины
Фото: pixabay.com/Валерий Григоренко

В Крыму предостерегли Киев от действий, которые могут привести к развалу Украины

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Киев ведет опасную игру, предлагая НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих операций и устраивая тем самым провокацию. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в четверг, 11 февраля.

Ранее украинский министр во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО предложил использовать воздушное пространство над полуостровом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.

Юрий Гемпель отметил, что Украина снова «наступает на одни и те же грабли», Киеву пора понять, что у России есть достаточный потенциал для защиты своей территории и населения.

— Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом, — сказал глава комитета.

Он добавил, что Украина пытается «столкнуть лбами Россию и НАТО», а президент Украины Владимир Зеленский становится «человеком войны», сообщает РИА Новости.

— При таком курсе Украину ждет неизбежный развал, — подчеркнул Юрий Гемпель.

Ранее российский сенатор заявил, что Украина добивается столкновения РФ и НАТО

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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