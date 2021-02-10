Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российский сенатор заявил, что Украина добивается столкновения РФ и НАТО
Фото: pixabay.com

Российский сенатор заявил, что Украина добивается столкновения РФ и НАТО

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Украина пытается добиться военного конфликта между Российской Федерацией и НАТО. Об этом в среду, 10 февраля, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, Украина предоставляет НАТО воздушное пространство над Крымом для операций ВВС альянса. Тем не менее Джабаров считает, что НАТО не пойдет на военный конфликт с Россией.

— Я полагаю, что речь идет о воздушном пространстве над Крымом и, откровенно говоря, нигде натовцы летать не будут, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина напрасно думает, что НАТО будет рисковать своими силами «для спасения Украины».

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: НАТО усилила свое присутствие в Черном море

РоссияУкраинаНАТО
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Все мнения
О проекте