Российский сенатор заявил, что Украина добивается столкновения РФ и НАТО

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Украина пытается добиться военного конфликта между Российской Федерацией и НАТО. Об этом в среду, 10 февраля, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, Украина предоставляет НАТО воздушное пространство над Крымом для операций ВВС альянса. Тем не менее Джабаров считает, что НАТО не пойдет на военный конфликт с Россией.

— Я полагаю, что речь идет о воздушном пространстве над Крымом и, откровенно говоря, нигде натовцы летать не будут, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина напрасно думает, что НАТО будет рисковать своими силами «для спасения Украины».

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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