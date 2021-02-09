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НАТО усилила свое присутствие в Черном море
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

НАТО усилила свое присутствие в Черном море

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия Российской Федерации в регионе. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, речь идет, в частности, об усилении российского флота после вхождения Крыма в состав РФ. За последние три недели три корабля Военно-морского флота (ВМФ) США находились в Черном море. Совместно с ВМФ Украины проведены учения, сообщает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что в настоящее время НАТО уделяет стратегическое значение Черному морю.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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