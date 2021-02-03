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В НАТО прокомментировали продление договора СНВ-3
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

В НАТО прокомментировали продление договора СНВ-3

Кирилл Николаев

Внешняя политика

НАТО приветствует продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в среду, 3 февраля, заявили на сайте альянса.

Союзники по НАТО считают, что это соглашение способствует международной стабильности. Страны альянса поддерживают продление СНВ-3 на пять лет.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении СНВ-3 на условиях Москвы. В пятницу, 29 января, Владимир Путин подписал документ о продлении СНВ-3. Отмечается, что данное соглашение отвечает национальным интересам России. Договор сохраняет транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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