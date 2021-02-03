Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МИД России заявил о вступлении в силу договора СНВ-3
Фото: МИД РФ

МИД России заявил о вступлении в силу договора СНВ-3

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия и США обменялись нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на сайте МИД Российской Федерации.

Отмечается, что данное соглашение вступило в силу. В МИД заявили, что Москва готова вместе с США работать над укреплением глобальной стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении СНВ-3 на условиях Москвы. В пятницу, 29 января, Владимир Путин подписал документ о продлении СНВ-3. Отмечается, что данное соглашение отвечает национальным интересам России. Договор сохраняет транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Медведев заявил, что от продления СНВ-3 выиграли все страны

РоссияСШАСНВ-3
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте