Медведев заявил, что от продления СНВ-3 выиграли все страны

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) выиграли все страны, но прежде всего это касается диалога по стратегической стабильности.

— Мне кажется, от этого выиграли все. Прежде всего выиграл диалог по стратегической стабильности и выиграли все страны, которые, затаив дыхание, смотрели на Россию и Америку, смогут ли они договориться по этому поводу, — отметил Медведев.

По его словам, истекший срок договора не означал бы немедленное начало военных действий, но в такой ситуации важно, чтобы было «звено, на котором держится фундамент обеспечения международной безопасности».

Замглавы Совбеза РФ добавил, что при изъятии такого «звена» может случиться всякое, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении СНВ-3 на условиях Москвы.

В пятницу, 29 января, Владимир Путин подписал документ о продлении СНВ-3. Отмечается, что данное соглашение отвечает национальным интересам России. Договор сохраняет транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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