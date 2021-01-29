Советник Байдена назвал продление СНВ-3 началом переговоров с Россией

Фото: Минобороны РФ

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) является лишь началом серьезных переговоров с Российской Федерацией. Об этом в пятницу, 29 января, заявил советник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, властям США необходимо решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами. Обе страны должны провести основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне СНВ-3, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 26 января, президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден впервые провели телефонный разговор. Главы государств запланировали подписание Договора СНВ и дали поручения успеть продлить соглашение до 5 февраля. Позднее стало известно, что Россия и США договорились о продлении соглашения на условиях Москвы. Также сообщалось, что КНР приветствует решение Москвы и Вашингтона продлить договор.

В пятницу, 29 января, Владимир Путин подписал документ о продлении СНВ-3. Отмечается, что данное соглашения отвечает национальным интересам России. Договор сохраняет транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Президент РФ заявил, что продление ДСНВ является шагом в верном направлении