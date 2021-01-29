Владимир Путин продлил договор СНВ-3 на пять лет

Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) на пять лет. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили на сайте Кремля.

Договор продлен до 5 февраля 2026 года. Соглашение устанавливает ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Отмечается, что продление соглашения отвечает национальным интересам России. Договор позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении соглашения на условиях Москвы. Помимо этого, сообщалось, что КНР приветствует решение Москвы и Вашингтона продлить соглашение

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Президент РФ заявил, что продление ДСНВ является шагом в верном направлении