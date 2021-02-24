Мотокросс «Русская зима» собрал 80 гонщиков в подмосковной Коломне

Фото: сайт Администрации Коломенского городского округа Московской области

Традиционный мотокросс «Русская зима» состоялся в подмосковной Коломне. Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества. Впервые на старт в этом году вышли дети. Об этом сообщил телеканал «360».

К примеру, Льву Мальчикову, который присоединился к участию в мотокроссе, всего пять лет. Папа впервые привел его на занятия в мотоклубе два с половиной года назад.

Будущий гонщик сначала начал оттачивать свое мастерство на беговеле, а затем он перешел на велосипед. В этом году у Льва состоялся дебют в мотокроссе. В результате он занял почетное второе место.

— Чтобы однажды стать лидером, нужно собраться и сделать все: набрать большой ход, вырваться на старте вперед и продолжать держать быстрый темп, — поделился юный гонщик.

Всего на старт соревнований вышли 80 человек от пяти лет. Протяженность трассы составила три километра. Участники выступали в семи классах в зависимости от резины и мощности мотоциклов, а также возрастных категорий самих гонщиков.

Помимо конкурсной программы, гости мероприятия увидели выступления по фристайл-мотокроссу.

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