Локализована утечка из колодца на водопроводной сети в Таганском районе
Россия, Москва, Известковый переулок, 7с1 Карта всех событий
Аварийные службы локализовали утечку из колодца на водопроводной сети в Таганском районе столицы. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Инцидент произошел в четверг, 25 февраля, по адресу Известковый переулок, дом 7.
Уточняется, что отключение абонентов из-за аварии не происходило. На данный момент утечка локализована.
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