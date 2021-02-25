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Локализована утечка из колодца на водопроводной сети в Таганском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Локализована утечка из колодца на водопроводной сети в Таганском районе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Известковый переулок, 7с1 Карта всех событий

Аварийные службы локализовали утечку из колодца на водопроводной сети в Таганском районе столицы. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Инцидент произошел в четверг, 25 февраля, по адресу Известковый переулок, дом 7.

Уточняется, что отключение абонентов из-за аварии не происходило. На данный момент утечка локализована.

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Происшествияводопроводаварийные службы
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