Локализована утечка из колодца на водопроводной сети в Таганском районе

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Россия, Москва, Известковый переулок, 7с1 Карта всех событий

Аварийные службы локализовали утечку из колодца на водопроводной сети в Таганском районе столицы. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Инцидент произошел в четверг, 25 февраля, по адресу Известковый переулок, дом 7.

Уточняется, что отключение абонентов из-за аварии не происходило. На данный момент утечка локализована.

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