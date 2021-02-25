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Столичные полицейские задержали причастного к сбыту запрещенных веществ повара
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Столичные полицейские задержали причастного к сбыту запрещенных веществ повара

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 13-я Парковая улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали повара и его подругу. Они могут быть причастны к сбыту наркотиков. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, обвиняемый работал поваром в одном из ресторанов в центре столицы, а в свободное от работы время распространял запрещенные вещества через тайники-закладки вместе со своей знакомой, которая и была инициатором незаконного заработка.

Злоумышленников задержали на востоке Москвы при попытке сбыта наркотиков. В ходе личного досмотра у подозреваемых нашли и изъяли 58 свертков из полимерного материала красного цвета, в которых находилось наркотическое средство массой свыше 106 граммов. Кроме того, оперативники обследовали места четырех тайников на 13-й Парковой улице, где подозреваемые успели сделать закладки. Там также было найдено наркотическое средство массой более семи граммов. Уточняется, что молодые люди продавали героин. Общий вес изъятого наркотического вещества составил свыше 113 граммов.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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