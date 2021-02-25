Депутат Мосгордумы: Место для памятника Александру Невскому должно быть удобным

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Депутат Мосгордумы Александр Семенников отметил, что архитектурная доминанта Лубянской площади необходима.

— Ее центр всегда был четко обозначен — вначале знаменитым фонтаном, затем — не менееизвестныммонументом, — отметил парламентарий. — Я бы поставил тот памятник, который захочет там видеть большинство москвичей. Не навязывать свои вкусы и предпочтения, а прислушаться к мнению городского сообщества — думаю, это именно тот тренд, который сейчас нужен.

По его словам, образ Александра Невского и как князя-воителя, и как изощренного дипломата именно сегодня заслуживает особого внимания.

— Еще один знак признания его огромной роли в истории нашего Отечества, безусловно, лишним не будет, — сказал Александр Семенников. — Единственно, о чем я бы очень хорошо подумал, — это выбор места для памятника. Оно должно быть, как принято говорить, знаковым, а не просто удобным.

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