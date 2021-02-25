Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Депутат Мосгордумы поддержал идею установить памятник Александру Невскому
Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»

Депутат Мосгордумы поддержал идею установить памятник Александру Невскому

Василиса Чернявская 

Город

Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов высказал свое мнение о необходимости памятника на Лубянской площади.

— Считаю, что этому месту в центре города необходима архитектурная доминанта, — сказал он. — В свое время я выходил с предложением о возвращении фонтана на Лубянскую площадь.

По его словам, многие москвичи выступают против памятника Феликсу Дзержинскому в центре столицы. В 1835 году на древней московской площади установили фонтан по проекту Ивана Витали — русского скульптора итальянского происхождения. Сооружение не только украшало площадь, но выполняло роль водозаборного бассейна.

— Его изображение сохранилось, а восстановление такого объекта могло бы быть вполне уместно, — продолжил парламентарий. — Однако на сегодняшний момент мы видим другую застройку: этажность зданий по сравнению с периодом двухвековой давности выросла, и фонтан потеряется среди них. По идее, он должен быть мощнее и больше. Но разветвленная сеть коммуникаций под землей не позволит установить такое сооружение.

Евгений Герасимов отметил, что установить стоит памятник Александру Невскому.

— Его фигура — вполне компромиссная среди всех звучащих предложений. Его образ — это аллегория силы, воли, мужества народа, памятник в честь него должен появиться в Москве, — подчеркнул депутат. — Я регулярно на мероприятиях вспоминаю слова: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На том стояла и будет стоять великая Русь».

Он добавил, что все решит исход голосования по выбору памятника на Лубянской площади.

Читайте также: В Москве начался опрос о памятнике на Лубянской площади

Александр НевскийЛубянская площадьМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Алексей Протасевич
Алексей Протасевич

Правила ведения семейного бюджета: как сэкономить на продуктах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте