Депутат Мосгордумы поддержал идею установить памятник Александру Невскому

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»

Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов высказал свое мнение о необходимости памятника на Лубянской площади.

— Считаю, что этому месту в центре города необходима архитектурная доминанта, — сказал он. — В свое время я выходил с предложением о возвращении фонтана на Лубянскую площадь.

По его словам, многие москвичи выступают против памятника Феликсу Дзержинскому в центре столицы. В 1835 году на древней московской площади установили фонтан по проекту Ивана Витали — русского скульптора итальянского происхождения. Сооружение не только украшало площадь, но выполняло роль водозаборного бассейна.

— Его изображение сохранилось, а восстановление такого объекта могло бы быть вполне уместно, — продолжил парламентарий. — Однако на сегодняшний момент мы видим другую застройку: этажность зданий по сравнению с периодом двухвековой давности выросла, и фонтан потеряется среди них. По идее, он должен быть мощнее и больше. Но разветвленная сеть коммуникаций под землей не позволит установить такое сооружение.

Евгений Герасимов отметил, что установить стоит памятник Александру Невскому.

— Его фигура — вполне компромиссная среди всех звучащих предложений. Его образ — это аллегория силы, воли, мужества народа, памятник в честь него должен появиться в Москве, — подчеркнул депутат. — Я регулярно на мероприятиях вспоминаю слова: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На том стояла и будет стоять великая Русь».

Он добавил, что все решит исход голосования по выбору памятника на Лубянской площади.

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