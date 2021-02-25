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Депутат МГД Николаева: На Лубянской площади нужен памятник защитнику российской государственности
Фото: public domain

Депутат МГД Николаева: На Лубянской площади нужен памятник защитнику российской государственности

Юлия Зыкина

Город

Елена Николаева, депутат Московской городской Думы председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию считает, что Лубянская площадь нуждается в архитектурной доминанте.

— Она и создавалась как некий центр притяжения, в котором должна быть яркая точка в виде памятника, фонтана или другого архитектурного объекта, — пояснила она.

По ее мнению, памятник Александру Невскому как раз и заслуживает быть на этом почетном месте.

— Он как историческая христианская фигура сыграл, наверное, одну из самых защитных ролей в том, что сейчас существует и какая сохранена государственность. К тому же он относится к лику святых. Для большинства россиян это будет одним из объединяющих символов, — подметила Николаева. — Кстати, в этом году мы отмечаем 800-летие со дня его рождения — это вполне достойная дата, чтобы отметить ее памятником. На сегодняшний день нет ни одного монумента Александру Невскому. Хотя по всей Москве есть десятки памятников и Владимиру Ленину, и Георгию Жукову, и Александру Пушкину.

Елена Леонидовна уверена, что благодаря центральному объекту площадь будет притягивать больше туристов. Возле памятника экскурсоводы будут рассказывать о стране и государственности в целом, которую пронесли через века.

Читайте также: В Москве начался опрос о памятнике на Лубянской площади

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