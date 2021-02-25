Леди Гага предложила 500 тысяч долларов вознаграждения за возвращение ее собак

Фото: https://www.instagram.com/ladygaga/?hl=ru / Официальный Instagram Леди Гаги

Американская певица Леди Гага предложила 500 тысяч долларов за нахождение ее похищенных двух бульдогов.

Известно, что помощник певицы в среду, 24 февраля, выгуливал двух ее собак по кличкам Коджи и Густав. К нему подошли неизвестные, которые выстрелили в помощника и забрали животных.

Раненого мужчину доставили в больницу.

Певица в момент происшествия находилась на съемках в Риме. Правоохранительные органы начали расследовать инцидент, однако мотивы преступников до сих пор не установлены, сообщает издание TMZ.

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