Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Леди Гага предложила 500 тысяч долларов вознаграждения за возвращение ее собак
Фото: https://www.instagram.com/ladygaga/?hl=ru / Официальный Instagram Леди Гаги

Леди Гага предложила 500 тысяч долларов вознаграждения за возвращение ее собак

Никита Абрамов

Звезды

Американская певица Леди Гага предложила 500 тысяч долларов за нахождение ее похищенных двух бульдогов.

Известно, что помощник певицы в среду, 24 февраля, выгуливал двух ее собак по кличкам Коджи и Густав. К нему подошли неизвестные, которые выстрелили в помощника и забрали животных.

Раненого мужчину доставили в больницу.

Певица в момент происшествия находилась на съемках в Риме. Правоохранительные органы начали расследовать инцидент, однако мотивы преступников до сих пор не установлены, сообщает издание TMZ.

Читайте также: Леди Гага сфотографировалась для фанатов без макияжа

любимые питомцыЛеди Гагапохищение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте