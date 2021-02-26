Подозреваемого в серии магазинных краж задержали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов Коломны Московской области задержали жителя Егорьевска по подозрению в совершении серии краж из магазинов. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в спортивном магазине подозреваемый, по версии следствия, зашел с взятой с вешалки курткой в примерочную. Там мужчина снял с вещи защитный магнитный датчик, надел на себя новую куртку, затем собственную и вышел из магазина, не заплатив за товар.

Благодаря записям камер видеонаблюдения личность подозреваемого установили. Мужчину задержали при попытке совершить аналогичное преступление. Кроме того, у полиции есть основания полагать, что злоумышленник причастен еще к двум подобным кражам.

В отношении задержанного возбуждены дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которые соединены в одно производство. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

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