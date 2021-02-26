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Ученые зафиксировали беспрецедентное ослабление течения Гольфстрим
Фото: pixabay.com

Ученые зафиксировали беспрецедентное ослабление течения Гольфстрим

Виктория Родимкина

В мире

Атлантическая меридиональная циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC), известная как течение Гольфстрим, резко ослабла за последние десятилетия. Если ситуация не изменится, это может привести к возникновению экстремальных погодных условий в Европе и США, сообщается на сайте Потсдамского института изучения климатических изменений.

Исследователи из разных стран объединили свои работы, чтобы выяснить причину необычного явления. Для их установления использовали океанические отложения или ледяные керны, чтобы восстановить историю AMOC за последние 1600 лет.

Один из инициаторов исследования Стефан Рамсторф пояснил, что течение Гольфстрим несет теплую воду с экватора на север, а холодная вода устремляется в обратную сторону.

Согласно результатам исследования, течение было относительно стабильным до конца XIX века. С середины XX века наступило резкое замедление течения.

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