Безымянный страшнее Этны. Внезапное извержение вулкана в Сицилии испугало весь мир

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16 февраля совершенно внезапно для жителей итальянского острова Сицилия началось извержение вулкана Этна, который считается самым высоким (3295 метров) и активным в Европе. Чем страшны извержения, и как жить рядом с вулканической «бомбой»?

Интернет за последние дня наполнился видео с извергающим лаву, мощные столбы дыма с пеплом и огненные шары вулканом. Этна умеет производить впечатление (для этого у него 400 кратеров) и делает это всегда внезапно.

Несмотря на свою активность — а Этна никогда не спит, — его подножие густо населено. Хотя возникает куча неудобств: приходится закрывать аэропорт, эвакуировать жителей городских окраин и строить защитные дамбы на пути движения лавы. Но местным жителям все нипочем: они обустраивают садовые участки, выращивают фрукты, разводят виноградники. Благодаря застывшей лаве, насыщенной огромным количеством минералов, здесь все растет как на дрожжах. А бесстрашие местных ученые объясняют так: привыкли к скрытой опасности. Поэтому пострадавших среди них минимум, а вот среди туристов всегда встречается тот, кто хочет сделать селфи поближе к подножию вулкана. Активность Этны проявляется раз в несколько месяцев. Но длительность бывает разной. Рекордными стали извержения 1991–1993 (473 дня), 2008–2009 годов (418 дней).

— Извержение вулкана Этна на Сицилии не представляет большой опасности, — рассказал «ВМ» Николай Короновский, заведующий кафедрой динамической геологии МГУ имени М. В. Ломоносова. — Они происходят довольно часто, последнее было около двух лет назад. За вулканом постоянно следят, единственной опасностью могут стать потоки лавы. Но они обычно не доходят до близлежащих городов. Для местных жителей это не приносит значительных неудобств. Даже наоборот. Это событие привлекает уйму туристов. Они не гуляют по склонам с лавой, а смотрят издалека.

Конечно, Этна не сравнится с вулканом Безымянный, который расположен на Камчатке. Он один из самых активных в мире. Извержения происходят почти каждый год. При этом в небо выбрасываются столбы пепла высотой 10–15 километров. Это опасно для самолетов.

Пепел забивает двигатели, поэтому полеты там прекращаются. Были даже случаи, когда самолетам экстренно приходилось садиться на Аляске. Но, пожалуй, самый опасный вулкан на сегодняшний день находится в Йеллоустоунском парке.

Он так и называется — Йеллоустоун. Его еще называют супервулканом. Последний раз он извергался примерно 600 тысяч лет назад. Тогда весь материк был покрыт вулканическим пеплом. И сейчас в этом регионе все чаще происходят землетрясения. К сожалению, ученые еще не научились прогнозировать извержения. Мы можем лишь наблюдать.

На нашей планете сегодня существуют 900 действующих вулканов. И это только на суше. Сколько их под водой, установить невозможно, но именно там происходит 80 процентов всех извержений.

Вулканы есть и на других планетах. Больше всего их на Венере — более 1600На вулкане Масая, который расположен в Никарагуа, есть интернет. Провели его исследовали, установив беспроводные датчики внутри вулкана. Так они получили возможность прогнозировать извержения.

В Никарагуа же изобрели странный и экстравагантный вид спорта — вулканический серфинг (или эш-бординг): люди на специальных санях скатываются по склону вулкана. Мощное извержение супервулкана вполне может полностью изменить климат на Земле.

Коварная лава гиганта

Одним из самых опасных и огромных действующих вулканов считается Мауна-Лоа на Гавайях. Это самый большой щитвулкан на Земле по объему и площади, а также один из пяти вулканов, образующих Гавайские острова в Тихом океане. Вспыхивает он уже порядка 700 тысяч лет. Его специфическая форма щита возникла из-за чрезвычайно жидкой лавы.

Притом что Мауна-Лоа не очень взрывоопасен, как раз быстро расползающаяся лава провоцирует больше пожаров и угрожает местным населенным пунктам.

Стратовулкан-убийца

Самое крупное в истории вулканическое извержение произошло в западной Гватемале в 1902 году. Тогда после 500 лет сна проявил себя стратовулкан Санта-Мария. Из-за него погибли 6000 человек.

Большинство были раздавлены ливнем камней, некоторые из них весили более тонны. Взрыв был настолько сильным, что вулканический пепел покрыл площадь в 323 тысячи квадратных километров и поднялся на высоту 29 километров. Это извержение считается самым мощным за всю историю.

Маленький, да опасный

Вулкан Тааль на Филиппинах считается крошкой по сравнению с другими. Его кратер находится на высоте всего лишь 350 метров над уровнем моря. В нем образовалось небольшое озеро. Такой невыдающийся по размерам, он тем не менее несет серьезную опасность. В 1911 году произошло самое сильное в ХХ веке извержение вулкана Тааль, погибли 1335 человек. За 10 минут все живое прекратило существование на расстоянии 10 километров.

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