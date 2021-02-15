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Вулкан Пик Сарычева проснулся на Курильских островах
Фото: Pixabay/VolensNolens

Вулкан Пик Сарычева проснулся на Курильских островах

Виктория Родимкина

Общество

Вулкан Пик Сарычева проснулся на курильском острове Матуа, лава начала заполнять его кратер. Об этом рассказали в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН в понедельник, 15 февраля.

Уточняется, что интенсивную термальную аномалию специалисты наблюдали по спутниковым снимкам с 10 января.

— По спутниковым данным было видно, что кратер заполняется лавой. И там по северному склону небольшой поток, — сказала сотрудница института.

Она отметила, что опасности для населения проснувшийся вулкан не представляет, так как официально в этом районе никто не проживает. Однако на острове могут находиться военнослужащие, добавила эксперт.

Сотрудница института также добавила, что опасность может появиться, если извержение усилится. Пока поводов для беспокойства нет, сообщает РИА Новости.

Вулкан Пик Сарычева является одним из самых активных действующих вулканов Курильской гряды. Специалисты зафиксировали не менее десяти его извержений.

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извержения вулканаприродные явленияКурильские острова
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