Обвинения выдвинули после гибели 22 человек при извержении вулкана в Новой Зеландии

Фото: youtube.com / Fox News

Новозеландская служба охраны труда WorkSafe предъявила обвинения в халатности десяти организациям и трем физическим лицам после того, как в декабре прошлого года из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд погибли 22 человека. Об этом говорится в заявлении регулятора в понедельник, 30 ноября.

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд 9 декабря 2019 года. В момент случившегося на острове находились 47 человек.

Сразу после извержения стало известно о девяти погибших, один человек умер в больнице. Тела еще шестерых были найдены во время спецоперации 13 декабря. Позднее в больницах Новой Зеландии скончались еще шесть пострадавших.

Гендиректор регулятора Фил Паркс заявил, что было проведено тщательное расследование после случившегося.

— Мы расследовали, выполняли ли лица, которые были причастны к перевозке туристов на остров, свои обязательства в соответствии с законом. Мы считаем, что эти 13 сторон не выполняли своих обязанностей. Сейчас установлением этого должен заниматься суд, — сказал он.

Фил Паркс также добавил, что десяти организациям выдвинуты обвинения по закону об охране здоровья и безопасности на работе, еще троих физлиц обвиняют в недостаточном внимании к обеспечению здоровья и безопасности туристов, передает РИА Новости.

Суд по этому делу состоится 15 декабря.

Читайте также: Более 30 человек пострадали при извержении вулкана в Новой Зеландии