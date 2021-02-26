«Такой облом»: Рома Зверь рассказал о неудачах в личной жизни

Фото: Youtube / Света вокруг света

Российский музыкант Роман Билык, выступающий под псевдонимом Рома Зверь, заявил, что в юности ему очень не везло в личной жизни.

— В любви не везло, в 20 лет я имел отношения с дамами, был облом, все казалось так плохо, неужели моя дальнейшая жизнь будет состоять из таких вещей? Надоели женщины доступные, глупые или умные, не важно. Я был разочарован в отношениях, но появилась Марина, — пояснил артист, говоря о встрече с будущей женой.

Она пришла к нему в гримерку после концерта, чтобы сделать несколько снимков, девушка показалась ему симпатичной.

— В «Лужниках» был концерт, — отметила Светлана Бондарчук, которая брала интервью у артиста и его жены.

Видео опубликовано на YouTube.

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