«Обратный ход температуры»: синоптик рассказал о редком природном явлении в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В выходные жителей столичного региона ждут резкие погодные изменения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Лучше уж снег и морозы, чем то, что мы с вами сможем наблюдать на днях! — заявил научный сотрудник.

Он пояснил, что циклон, который в пятницу, 26 февраля, поднял температуру воздуха в Москве до отметки выше плюс 5 градусов, продолжит свой путь на юго-восток и своим центром выйдет на Среднее Поволжье. Москва окажется в его тыловой холодной части. Он добавил, что погода нас ожидает облачная, ветреная. Пройдут кратковременные осадки в виде небольших дождей, переходящих в мокрый снег.

С вечера пятницы, 26 февраля, и в течение всей субботы, 27 февраля, по словам Леуса, температура начнет падать, будет сильная гололедица.

— В субботу в Москве температура воздуха около нуля, по области — от двух градусов мороза до двух градусов тепла. С 07:00 до 09:00 температура упадет ниже нуля. В течение субботы мы сможем наблюдать интересное и редкое явление: обратный ход температуры. Обычно ночью более прохладно, чем днем, утром температура воздуха начинает повышаться. В субботу все будет происходить наоборот, — рассказал научный сотрудник.

Ведущий специалист центра погоды пообещал, что в ночь на воскресенье подморозит до минус 5–7 градусов, по области — до минус 5–10 градусов. Погода, по его словам, будет облачная с прояснениями. Пройдет кратковременный снег, и по-прежнему сохранится гололедица.

В воскресенье, 28 марта, влияние циклона сойдет на нет. Леус предупредил, что столичный регион своим краем зацепит следующий атмосферный вихрь, но его влияние на столицу и Подмосковье будет выражено слабо.

В дневные часы воскресенья нас ожидают облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица, температура воздуха около нуля. В понедельник, 1 марта, с утра будет гололедица с небольшим снегом, с утра — минус 4–9 градусов, днем потеплеет до плюс 1–3 градусов.

В начале недели нас ждут туманы, гололед, небольшие осадки в виде мокрого снега и слабого дождя.

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