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Жители района Крылатское получили бесплатные места для парковки
Фото: Анна Быкова

Жители района Крылатское получили бесплатные места для парковки

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 34к1 Карта всех событий

Бесплатную парковку организовали для жителей района Крылатское на западе Москвы.

— В Крылатском для жителей района организована бесплатная парковка. В Западном административном округе Госинспекция по недвижимости провела проверку законности размещения платной автостоянки после обращения граждан. Специалисты ведомства провели обследование земельного участка по адресу Москва, Рублевское шоссе, владение 34, корпус 1, который использовался под коммерческую парковку, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров был ограничен для общего пользования, а с жителей за стоянку автомобиля незаконно взималась плата. После того как нарушение выявили, шлагбаум и пост охраны были демонтированы силами префектуры Западного округа. На месте нелегальной стоянки сейчас организована бесплатная открытая парковка, где может разместиться одновременно 70 автомобилей.

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Крылатскоепарковочные местапарковка
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