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Более 170 тысяч раз водители оплатили паркинг в приложении «Парковки Москвы»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 170 тысяч раз водители оплатили паркинг в приложении «Парковки Москвы»

Кирилл Николаев

Транспорт

Водители воспользовались сервисом оплаты паркинга через приложение «Парковки Москвы» больше 170 тысяч раз в 2020 году. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в приложении «Парковки Москвы» можно расплатиться больше, чем за 100 паркингов со шлагбаумом. Всем водителям посоветовали переходить на дистанционные способы оплаты, так как это быстро и безопасно.

В Дептрансе отметили, что на парковках со шлагбаумом рассчитываться нужно перед тем, как покинуть паркинг, а не сразу после въезда на него.

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