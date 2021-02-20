Движение транспорта изменится в Москве из-за инженерных работ

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, 3-й Павловский переулок Карта всех событий

Движение транспорта изменится в некоторых районах столицы из-за проведения инженерных работ. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в Информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 24 февраля по 18 марта, а также с 17 июля по 27 августа будет ограничено движение в Третьем Павловском переулке, в районе дома 7, строение 4, по Павловской улице. С 19 марта по 26 мая ограничат проезд на Павловской улице от дома 6 до дома 56 по Большой Серпуховской улице. Кроме того, с 27 мая по 16 июля ограничат движение на Большой Серпуховской улице в районе дома 56. Также движение по двум полосам ограничат с 20 февраля по 31 октября на проспекте Вернадского в районе дома 127.

Фото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Инженерные работы пройдут в центре Москвы. В связи с этим с 24 февраля по 31 марта ограничат движение на улице Тимура Фрунзе от дома 36, строение 5, до дома 15, строение 1, а также по адресу Дашков переулок, дом 7. Кроме того, на улице Саляма Адиля в районе владения 2/44, строение 21, ограничат проезд с 20 февраля по 25 апреля.

Фото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Схема движения транспорта поменяется на 24-м километре Калужского шоссе. Здесь пройдут дорожные работы. Ограничения будут действовать с 20 февраля по 10 марта.

Фото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

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