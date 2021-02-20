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Схема движения транспорта изменится на Раушской набережной 23 февраля из-за съемок
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Схема движения транспорта изменится на Раушской набережной 23 февраля из-за съемок

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Раушская набережная Карта всех событий

Схема движения транспорта изменится на Раушской набережной и во втором Раушском переулке во вторник, 23 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Изменения связаны с проведением киносъемок. С 06:00 до 20:00 ограничения будут действовать на Раушской набережной от дома 10 до дома 29 по Садовнической улице. Также полностью перекроют проезд во втором Раушском переулке и от Садовнической улицы до Раушской набережной.

Схема движения транспорта изменится на Раушской набережной 23 февраля из-за съемокФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее стало известно, что движение на участке переулка Хользунова временно перекроют 21 февраля из-за съемок.

Читайте также: Дептранс: Транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД 20 и 21 февраля

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