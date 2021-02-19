Движение на участке переулка Хользунова временно перекроют 21 февраля из-за съемок
На участке переулка Хользунова в столичном районе Хамовники временно перекроют движение транспорта из-за киносъемок. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что период действия ограничений — 1,5 часа. Движение перекроют от дома 16 по переулку Хользунова до улицы Большая Пироговская. Кроме того, перекрытие затронет участок улицы Россолимо в районе пересечения с переулком Хользунова. Также движение временно перекроют на участке пересечения улицы Малая Пироговская и переулка Хользунова.
Горожан призвали заранее выбирать пути объезда.
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