Дептранс: Транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД 20 и 21 февраля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На 20 и 21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что данная мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД, а также другие важные для москвичей и жителей Московской области магистрали. Гражданам станет безопаснее и лучше. Для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск, ничего не изменится.

По данным Дептранса, МКАД является крайне перегруженной и самой аварийной московской трассой. В случае возникновения внештатной ситуации остановка движения на МКАД крайне негативно влияет на жизнь горожан.

— ЦКАД — для транзита, МКАД — для жителей агломерации, — говорится в сообщении.

Первые ограничения будут действовать с 9:00 20 февраля до 9:00 22 февраля. В это время грузовики свыше 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД.

Читайте также: Москвичей предупредили об ограничении движения на двух улицах