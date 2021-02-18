Москвичей предупредили об ограничении движения на двух улицах

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Новоясеневский проспект, вл3 Карта всех событий

На нескольких улицах столицы из-за проведения инженерных работ изменится схема движения транспорта. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, с 17 февраля по 22 июля ограничат движение на Новоясеневском проспекте в районе владения 3. На этом участке будет ликвидирована парковка, а для водителей будут доступны 2–3 полосы движения в каждую сторону.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Также с 17 февраля по 30 мая будет действовать ряд ограничений на улице Грузинский Вал. Участки на проезжей части от дома 18/15 до пересечения улицы с переулком Электрическим будут закрываться поэтапно. Для движения на них будет открыта одна полоса, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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