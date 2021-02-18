Движение на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара восстановлено

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Движение транспорта на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара восстановили. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП в этом районе было затруднено движение по Дмитровскому шоссе в сторону региона. Горожан предупредили о задержке автобусов и электробусов № т36, т47, т56, т78, 179, 194, 215, 563, 591, 763 и 994.

Маршруты были временно изменены.

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