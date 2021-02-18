Десять автомобилей и автобус столкнулись на северо-востоке Москвы

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, Гостиничная улица, 10к5 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы произошла крупная автомобильная авария с участием автобуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 18 февраля.

На улице Гостиничной, дом 10, корпус 5, из-за гололедицы столкнулись десять автомобилей и рейсовый автобус.

В настоящее время движение в районе ДТП перекрыто, пострадавших в аварии нет.

Читайте также: Мужчина погиб при столкновении с четырьмя припаркованными машинами в Москве