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Десять автомобилей и автобус столкнулись на северо-востоке Москвы
Фото: АГН «Москва»

Десять автомобилей и автобус столкнулись на северо-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Гостиничная улица, 10к5 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы произошла крупная автомобильная авария с участием автобуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 18 февраля.

На улице Гостиничной, дом 10, корпус 5, из-за гололедицы столкнулись десять автомобилей и рейсовый автобус.

В настоящее время движение в районе ДТП перекрыто, пострадавших в аварии нет.

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