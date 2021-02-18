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Мужчина погиб при столкновении с четырьмя припаркованными машинами в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мужчина погиб при столкновении с четырьмя припаркованными машинами в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 1с5 Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП с участием четырех машин в столице. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что авария произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 1, строение 5. Мужчина не справился с управлением и совершил столкновение с четырьмя припаркованными у проезжей части автомобилями.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

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