Мужчина погиб при столкновении с четырьмя припаркованными машинами в Москве
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 1с5 Карта всех событий
Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП с участием четырех машин в столице. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что авария произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 1, строение 5. Мужчина не справился с управлением и совершил столкновение с четырьмя припаркованными у проезжей части автомобилями.
На данный момент по факту происшествия проводится проверка.
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