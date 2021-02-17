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Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в крупном ДТП под Иркутском
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в крупном ДТП под Иркутском

Ксения Монахова

Происшествия

Пять человек скончались в результате столкновения рейсового автобуса, грузовика и легкового автомобиля под Иркутском. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Отмечается, что ДТП произошло ночью 17 февраля на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области. Изначально было известно о том, что в результате аварии скончались четыре человека, а трое пострадали.

— Во время разбора поврежденного легкового автомобиля обнаружен еще один погибший пассажир. Предварительно, это 22-летняя девушка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Проводится доследственная проверка.

Напомним, авария произошла около населенного пункта Кузнецовка на федеральной трассе «Вилюй». По предварительным данным, в стоящий грузовой автомобиль врезалась иномарка. После чего в легковую машину въехал рейсовый автобус, который направлялся из Иркутска в город Железногорск-Илимский. В автобусе находились около 25 пассажиров.

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