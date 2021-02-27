Николай Добрынин рассказал, как сериал «Сваты» изменил его карьеру

Кадр из сериала «Сваты»

Съемки в известном сериале «Сваты» изменили карьеру актера Николая Добрынина. По его словам, он не жалеет, что выбрал творческую профессию и снялся в сериале.

— Митяй — это все мои соседи в Таганроге, все дядьки, тетки. Все эти «тягонья», «ляконья». Это единственная моя комедийная роль. До этого говорили, что не умею играть комедии. А после «Сватов» говорят: «Он — Митяй! Ну какие серьезные роли? — рассказал Добрынин.

Он отметил, что теперь его самым узнаваемым образом стала роль Митяя. Также актер рассказал, что его дочь Нина считает персонажа своего отца самым смешным в сериале, пишет StarHit.

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