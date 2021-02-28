«Маленькая испуганная девочка»: Савичева объяснила, почему провалилась на Евровидении

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала своим поклонникам, почему провалила выступление на конкурсе Евровидение в 2004 году.

Артистка призналась, что просто испугалась того, что может упасть на сцене. Это было связано с тем, что в номере принимали участие танцоры, которые изображали с девушкой акробатические этюды. Их густо намазали краской, в результате певица едва не поскользнулась на спине одного из них.

— Я зажалась, соответственно, зажались и связки, голос задрожал. В таком состоянии я находилась до конца выступления — маленькая испуганная девочка, — рассказала артистка.

По словам Савичевой, она поняла, что не была готова к конкурсу такого уровня. Она также призналась, что не ознакомилась с критической оценкой своего выступления со стороны экспертов и коллег, однако «наслышана, что там был кошмар».

По словам певицы, справиться с переживаниями по поводу неудачного выступления ей помогла поддержка поклонников.

— Для меня это была незабываемая школа сцены и жизни. Я стала сильнее, поэтому вспоминаю этап Евровидения только с благодарностью, — заключила Савичева в посте, опубликованном в ее Instarram-аккаунте.

«Маленькая девочка отлично отработала номер. Все претензии к тем, кто делал костюм и грим»; «Не знаю кому как, но мне тогда очень понравилось»; «А любая «неудача» — тоже опыт, который делает нас сильнее», — поддержали звезду подписчики в комментариях.

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