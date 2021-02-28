Российские лыжники завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ
Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Золотую медаль взяли норвежские спортсмены Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, которые пришли к финишу за 15 минут 1,74 секунды. Вторыми стали финны Ристоматти Хакола и Йони Маки с отставанием в 1,68 секунды от победителей.
Большунов и Ретивых уступили норвежцам 2,09 секунды и заняли третье место.
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