Российские лыжники завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ

Александр Большунов финишировал в масс-старте свободным стилем на четвертом месте / Фото: Скриншот видео Youtube-канала Skyline

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Золотую медаль взяли норвежские спортсмены Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, которые пришли к финишу за 15 минут 1,74 секунды. Вторыми стали финны Ристоматти Хакола и Йони Маки с отставанием в 1,68 секунды от победителей.

Большунов и Ретивых уступили норвежцам 2,09 секунды и заняли третье место.

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