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Мария Порошина опубликовала редкую фотографию дочерей
Мария Порошина/ Фото: https://www.instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Мария Порошина опубликовала редкую фотографию дочерей

Никита Абрамов

Звезды

У актрисы Марии Порошиной пятеро детей. Старшую дочку Полину она родила в браке с актером Гошей Куценко.

Актриса решила поделиться с поклонниками фотографией, на которой запечатлена она вместе со старшими дочерьми, 25-летней Полиной и 15-летней Серафимой.

— Семья, — лаконично подписала звезда фото в своем Instagram-аккаунте.

«Ну надо же, как дочка на вас похожа»; «Как три сестры!»; «Девицы — красавицы», —восхитились поклонники в комментариях.

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семьядочкаМария Порошина
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