Мария Порошина опубликовала редкую фотографию дочерей
У актрисы Марии Порошиной пятеро детей. Старшую дочку Полину она родила в браке с актером Гошей Куценко.
Актриса решила поделиться с поклонниками фотографией, на которой запечатлена она вместе со старшими дочерьми, 25-летней Полиной и 15-летней Серафимой.
— Семья, — лаконично подписала звезда фото в своем Instagram-аккаунте.
«Ну надо же, как дочка на вас похожа»; «Как три сестры!»; «Девицы — красавицы», —восхитились поклонники в комментариях.
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