Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцове
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцове

Анастасия Волоснова

Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение склада на заводе в подмосковном Одинцове. Об это рассказали в главном управлении МЧС по Московской области.

Инцидент произошел на складе Внуковского завода огнеупорных изделий. Объект загорелся по всех площади, которая составила 2,4 тысячи квадратных метров. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.

Открытое горение на заводе было ликвидировано в понедельник, 1 марта, в 06:22 по московскому времени, передает РИА Новости.

Читайте также: Около 50 человек эвакуировали из ресторана в Москве из-за задымления

Одинцоволиквидация огняпожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте