Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцове

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали открытое горение склада на заводе в подмосковном Одинцове. Об это рассказали в главном управлении МЧС по Московской области.

Инцидент произошел на складе Внуковского завода огнеупорных изделий. Объект загорелся по всех площади, которая составила 2,4 тысячи квадратных метров. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.

Открытое горение на заводе было ликвидировано в понедельник, 1 марта, в 06:22 по московскому времени, передает РИА Новости.

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