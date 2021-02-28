Около 50 человек эвакуировали из ресторана в Москве из-за задымления
Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий
Почти 50 человек эвакуировали из ресторана на Ленинградском проспекте в столице. В вентиляции заведения начал тлеть утеплитель.
Инцидент произошел в ресторане в торговом центре «Старт».
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Возгорание в вентиляции ликвидировано, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре на севере Москвы. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
Читайте также: Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в центре Москвы