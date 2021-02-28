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Около 50 человек эвакуировали из ресторана в Москве из-за задымления
Фото: АГН Москва

Около 50 человек эвакуировали из ресторана в Москве из-за задымления

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Почти 50 человек эвакуировали из ресторана на Ленинградском проспекте в столице. В вентиляции заведения начал тлеть утеплитель.

Инцидент произошел в ресторане в торговом центре «Старт».

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Возгорание в вентиляции ликвидировано, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре на севере Москвы. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

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