Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в центре Москвы
Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 6к1 Карта всех событий
Пожарные ликвидировали возгорание в центре столицы. Об этом в субботу, 27 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Задымление было зафиксировано по адресу улица Пятницкая, дом 6, корпус 1. Уточняется, что горение было на втором этаже. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Кроме того, сообщалось, что в связи с возгоранием сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе происшествия.
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