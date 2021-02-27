Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 6к1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в центре столицы. Об этом в субботу, 27 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Задымление было зафиксировано по адресу улица Пятницкая, дом 6, корпус 1. Уточняется, что горение было на втором этаже. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Кроме того, сообщалось, что в связи с возгоранием сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе происшествия.

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