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СМИ: Мужчину с ожогами обнаружили у здания телецентра в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

СМИ: Мужчину с ожогами обнаружили у здания телецентра в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 12 Карта всех событий

Мужчину с ожогами обнаружили на улице Академика Королева, рядом со зданием телецентра в Москве.

Отмечается, что рядом с пострадавшим нашли емкость с горючим веществом. Пострадавшего доставили в больницу.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчина поджег магазин цветов в Подмосковье. Полицейские задержали фигуранта, которым оказался 22-летний уроженец одной из республик Средней Азии.

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