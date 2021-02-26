СМИ: Мужчину с ожогами обнаружили у здания телецентра в Москве
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 12 Карта всех событий
Мужчину с ожогами обнаружили на улице Академика Королева, рядом со зданием телецентра в Москве.
Отмечается, что рядом с пострадавшим нашли емкость с горючим веществом. Пострадавшего доставили в больницу.
В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что мужчина поджег магазин цветов в Подмосковье. Полицейские задержали фигуранта, которым оказался 22-летний уроженец одной из республик Средней Азии.
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