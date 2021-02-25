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Мужчина поджег магазин цветов в Подмосковье
Фото: exp.mos.ru

Мужчина поджег магазин цветов в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия
дзержинского реутовКарта всех событий

Мужчина облил бензином магазин цветов в Подмосковье и поджег его. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел в городском округе Реутов возле одного из домов на улице Дзержинского. Полицейские задержали фигуранта, которым оказался 22-летний уроженец одной из республик Средней Азии. В результате телесных повреждений и ожогов его госпитализировали в больницу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

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полицияподжогРеутов
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