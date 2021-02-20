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Мужчина заживо поджег свою знакомую из-за ревности в Красноярском крае
Фото: pixabay / Gerd Altmann

Мужчина заживо поджег свою знакомую из-за ревности в Красноярском крае

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Красноярском крае мужчина заживо поджег свою знакомую на почве ревности. Об этом сообщает прокуратура края.

Инцидент произошел в начале февраля 2021 года. Мужчина 58 лет распивал алкоголь в гараже вместе со своей знакомой. Он приревновал женщину и в ходе ссоры облил ее спиртом и поджег заживо. После этого мужчина покинул место преступления.

Пострадавшую нашла в гараже хозяйка участка. Она потушила огонь и вызвала бригаду скорой помощи. В настоящее время горевшая заживо женщина находится в реанимации.

Совершивший преступления мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока за покушение на убийство с особой жестокостью.

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