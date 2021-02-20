Полиция задержала банду, причастную к серии убийств в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Полиция задержала банду из восьми человек, причастных к серии убийств в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом говорится на сайте МВД России.

Специалисты проверяют причастность фигурантов к десяти убийствам, которые были совершены с 2000 по 2019 год в Московской, Костромской и Ярославской областях. Уточняется, что злоумышленники убивали жертв с помощью огнестрельного оружия.

Сообщается, что полиция нашла и обезвредила предполагаемого организатора группировки. Кроме того, были задержаны семь участников банды. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.

В ведомстве добавили, что личности 12 причастных к делу лиц были установлены. Задержанные фигуранты заключены под стражу, других соучастников преступления разыскивает полиция. Следствие возбудило уголовное дело по статье о бандитизме.

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