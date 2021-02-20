Около 30 миллионов рублей украли у безработного москвича из ячейки в банке

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Россия, Москва, улица Кржижановского Карта всех событий

У безработного москвича украли деньги и украшения на 30 миллионов рублей из ячейки в банке. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Последний раз москвич видел свои деньги в ячейке примерно в середине декабря 2020 года.

По словам источника, 19 февраля мужчине позвонил сотрудник банка, который заявил, что деньги гражданина могли быть похищены. Приехав в банк, мужчина обнаружил свою ячейку пустой.

Пострадавший в настоящее время нигде не работает. Банк, в котором потерпевший хранил деньги, расположен на улице Кржижановского.

Источник также рассказал, что аналогичный случай произошел с другим клиентом того же банка. Из ячейки было похищено более 1,6 миллиона рублей.

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