Около 30 миллионов рублей украли у безработного москвича из ячейки в банке
У безработного москвича украли деньги и украшения на 30 миллионов рублей из ячейки в банке. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Последний раз москвич видел свои деньги в ячейке примерно в середине декабря 2020 года.
По словам источника, 19 февраля мужчине позвонил сотрудник банка, который заявил, что деньги гражданина могли быть похищены. Приехав в банк, мужчина обнаружил свою ячейку пустой.
Пострадавший в настоящее время нигде не работает. Банк, в котором потерпевший хранил деньги, расположен на улице Кржижановского.
Источник также рассказал, что аналогичный случай произошел с другим клиентом того же банка. Из ячейки было похищено более 1,6 миллиона рублей.
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