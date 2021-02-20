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Девушку-инвалида изнасиловали в День всех влюбленных на севере Москвы
Фото: exp.mos.ru

Девушку-инвалида изнасиловали в День всех влюбленных на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия

Девушку-инвалида изнасиловали в гостях у подруги в День всех влюбленных на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

В ночь с 14 на 15 февраля 21-летняя девушка осталась ночевать у своей подруги. Во время отдыха пострадавшая распивала спиртные напитки. Малоизвестный мужчина решил воспользоваться состоянием девушки и изнасиловал ее.

Мать девушки обратилась с заявлением в полицию по факту произошедшего. По словам женщины, ее дочь является инвалидом третьей группы.

По данному факту проводится проверка, информация передана в Следственный комитет РФ.

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